5 عرب وحكم الأهلي والزمالك.. فيفا يعلن حكام كأس العالم للأندية

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

الأهلي - كأس العالم للأندية 2022

أعلنت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسماء الحكام الذين سيديرون بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في جدة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.

وتم اختيار 24 حكمًا للمباريات، بما في ذلك 5 حكام رئيسيين و10 حكام مساعدين و8 حكام فيديو وحكم فيديو مساعد.

وسيحضر جميع حكام المباريات الذين تم اختيارهم الندوة التحضيرية التي تبدأ في جدة يوم 7 ديسمبر وتستمر حتى 11 ديسمبر.

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وشهدت قائمة الحكام تمثيل سعودي وقطري عن الاتحاد الآسيوي، وتواجد مغربي في قائمة الحكام الأفارقة، ليصل عدد العرب إلى 5 حكام.

وعن الاتحاد الأمريكي الشمالي تواجد طاقم أمريكي بحكم فيديو من نيكاراجوا، أما عن الاتحاد اللاتيني يتواجد طاقم فنزويلي بالإضافة إلى حكم فيديو من تشيلي.

وأخيرا من أوروبا يتواجد الحكم البولندي شيمون مارشينياك الذي أدار مباراة القمة من قبل بين الأهلي والزمالك، كما احتسب 21 دقيقة في مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب.

وجاءت قائمة الحكام كالتالي:

حكام الساحة:

محمد الهويش (السعودية)

جان جاك ندالا (الكونغو الديمقراطية)

توري بنسو (الولايات المتحدة الأمريكية)

خيسوس فالينزويلا (فنزويلا)

شيمون مارشينياك (بولندا)

الحكام المساعدون:

خلف الشمري (السعودية)

ياسر السلطان (السعودية)

إلفيس نوبو (الكونغو الديمقراطية)

أرسينيو مارينجل (موزمبيق)

بروك مايو (الولايات المتحدة)

كاثرين نيسبيت (الولايات المتحدة)

خورخي أوريخو (فنزويلا)

توليو مورينو (فنزويلا)

توماش ليستكيفيتش (بولندا)

آدم كوبسيك (بولندا)

حكام الفيديو:

خميس المري (قطر)

عادل زوراق (المغرب)

تاتيانا جوزمان (نيكاراجوا)

خوان سوتو (فنزويلا)

خوان لارا (تشيلسي)

توماش كفياتكوفسكي (بولندا)

أليخاندرو هيرنانديز (إسبانيا)

إيفان بيبيك (كرواتيا)

الأهلي كأس العالم للأندية
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