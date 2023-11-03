مران الأهلي - محاضرة بالفيديو وتأهيل السولية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 20:09

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية في لقاء المقاولون العرب.

واجتمع كولر والجهاز الفني باللاعبين، قبل أن يخوض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

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وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا منفردًا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف على هامش المران الجماعي.

ومنح كولر بعض اللاعبين جانبًا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في الجيم، ضمن البرنامج التدريبي المحدد لهم.

وواصل عمرو السولية لاعب وسط الفريق، تدريباته التأهيلية تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق، في إطار البرنامج المحدد له للتعافي من الإصابة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية وتدريبات محددة لعناصر الدفاع والهجوم بالفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في السابعة مساء غد السبت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

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