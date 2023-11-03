إبراهيم نور الدين حكم لقاء المقاولون العرب أمام الأهلي
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 20:08
كتب : بسام أبو بكر
يدير إبراهيم نور الدين مباراة المقاولون العرب والأهلي لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان غدا في السابعة مساءً على استاد المقاولون العرب.
ويعاون إبراهيم نور الدين كل من شريف عبد الله ووائل شعبان.
ويتواجد محمود وفا كحكم رابع.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد كل من محمود بسيوني ويعاونه صبحي العمراوي.
وأدار نور الدين الموسم الجاري مباراتين انتهتا بفوز صاحب الأرض 1-0 بين زد والإسماعيلي، والمصري وطلائع الجيش.
هيمفي المقابل أدار لذئاب الجبل 20 مباراة فاز في 5 وتعادل 8 وخسر 7.
ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 6 نقاط، وله 3 مباريات مؤجلة.
فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر قبل الأخير بنقطتين من 5 مباريات.
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