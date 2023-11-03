مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(0) الشباب.. خطورة من بانيجا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الشباب في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.

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ق11 إيفر بانيجا لاعب الشباب يسدد كرة قوية من جهة اليسار داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ذهبت أعلى المرمى.

بداية المباراة