مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(0) الشباب.. خطورة من بانيجا
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 19:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الشباب في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري السعودي.
كريم بنزيمة
النادي : الاتحاد
ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
________________
ق11 إيفر بانيجا لاعب الشباب يسدد كرة قوية من جهة اليسار داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ذهبت أعلى المرمى.
بداية المباراة
نرشح لكم
تشكيل اتحاد جدة - للمباراة الثانية تواليا.. بنزيمة وحمد الله يقودان الهجوم ضد الشباب بهدف حمدي فتحي.. الوكرة يفوز على نادي قطر منافس الأهلي المحتمل - الاتحاد الآسيوي يمنح نقاط مباراة الأزمة لـ اتحاد جدة منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يحصل على نقاط مباراة سباهان الإيراني السعودي السادس.. سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي لعام 2022 كأس الحرمين الشريفين – الخليج ينتصر على ضمك بمشاركة حامد وشريف انتهت كأس الحرمين الشريفين - ضمك (5)-(6) الخليج تشكيل – طارق حامد ومحمد شريف أساسيان في مواجهة ضمك ضد الخليج