انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(1) الشباب

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 19:49

كتب : FilGoal

كارلوس جونيور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الشباب في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

أخبار متعلقة:
تشكيل اتحاد جدة - للمباراة الثانية تواليا.. بنزيمة وحمد الله يقودان الهجوم ضد الشباب ميتروفيتش يواصل مطاردة رونالدو.. الهلال يحقق فوزا صعبا على الفتح الأسكندرية خضراء.. مابولولو ينصر الاتحاد على سموحة بهدف على رأسهم مهند لاشين.. بيراميدز يكشف أسباب غياب الثلاثي أمام سيراميكا

________________

انتهاء المباراة

ق89 رومارينيو يسجل هدفا من صناعة نجولو كانتي ولكن أُلغي بداعي التسلل.

ق66 فهد المولد يهدر فرصة أمام المرمى الخالي بعد تسديدة بقدمه نتيجة عرضية من كاراسكو.

ق53 سيونج جو كيم حارس الشباب ينقذ فريقه من تسديدة بنزيمة الأرضية داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول

ق44 ألغى حكم المباراة قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق44 الحكم يعود إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة قراره.

ق43 يان كاراسكو يحصل على ضربة جزاء بعد عرقلته من فيصل الغامدي

ق35 رأسية قوية من حسن كادش لاعب اتحاد جدة بعد ضربة ركنية.

ق14 جووول كارلوس جونيور يسجل الأول للشباب برأسية بعد عرضية من اليمين من قبل فواز الصقور.

ق11 إيفر بانيجا لاعب الشباب يسدد كرة قوية من جهة اليسار داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ذهبت أعلى المرمى.

بداية المباراة

بنزيمة الدوري السعودي اتحاد جدة الشباب حمد الله
نرشح لكم
تركوا لهم الكرة لكن حصلوا على النقاط.. الشباب ينتصر على اتحاد جدة تشكيل اتحاد جدة - للمباراة الثانية تواليا.. بنزيمة وحمد الله يقودان الهجوم ضد الشباب بهدف حمدي فتحي.. الوكرة يفوز على نادي قطر منافس الأهلي المحتمل - الاتحاد الآسيوي يمنح نقاط مباراة الأزمة لـ اتحاد جدة منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يحصل على نقاط مباراة سباهان الإيراني السعودي السادس.. سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي لعام 2022 كأس الحرمين الشريفين – الخليج ينتصر على ضمك بمشاركة حامد وشريف انتهت كأس الحرمين الشريفين - ضمك (5)-(6) الخليج
أخر الأخبار
قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 دقيقة | الدوري المصري
تركوا لهم الكرة لكن حصلوا على النقاط.. الشباب ينتصر على اتحاد جدة 39 دقيقة | آسيا
مؤتمر أوسوريو: أعتذر للجماهير بعد الخسارتين.. ومسؤول عن قرار استبعاد الثلاثي 48 دقيقة | الدوري المصري
كاف يعلن تعديل موعد نهائي الدوري الإفريقي 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
عبد العاطي: لم نهتز رغم الهدف المبكر.. ولعبنا على أخطاء الزمالك 59 دقيقة | الدوري المصري
زيكو: عودتنا أمام الزمالك من صفات الكبار ساعة | الدوري المصري
بيولي: أحب إبراهيموفيتش وهذا رأيي في عودته ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابتي عمر جابر والجزيري ضد زد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 3 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول