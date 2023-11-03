انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(1) الشباب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الشباب في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.

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انتهاء المباراة

ق89 رومارينيو يسجل هدفا من صناعة نجولو كانتي ولكن أُلغي بداعي التسلل.

ق66 فهد المولد يهدر فرصة أمام المرمى الخالي بعد تسديدة بقدمه نتيجة عرضية من كاراسكو.

ق53 سيونج جو كيم حارس الشباب ينقذ فريقه من تسديدة بنزيمة الأرضية داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول

ق44 ألغى حكم المباراة قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق44 الحكم يعود إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة قراره.

ق43 يان كاراسكو يحصل على ضربة جزاء بعد عرقلته من فيصل الغامدي

ق35 رأسية قوية من حسن كادش لاعب اتحاد جدة بعد ضربة ركنية.

ق14 جووول كارلوس جونيور يسجل الأول للشباب برأسية بعد عرضية من اليمين من قبل فواز الصقور.

ق11 إيفر بانيجا لاعب الشباب يسدد كرة قوية من جهة اليسار داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ذهبت أعلى المرمى.

بداية المباراة