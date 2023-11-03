تشكيل اتحاد جدة - للمباراة الثانية تواليا.. بنزيمة وحمد الله يقودان الهجوم ضد الشباب

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 19:04

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

أعلن نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة عن تشكيل فريقه أمام الشباب في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويقود كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله هجوم النمور للمباراة الثانية على التوالي.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند شنقيطي - لويز فيليبي – حسن كادش – زكريا هوساوي

الوسط: سلطان الفرحان – نجولو كانتي – فيصل الغامدي – رومارينيو

الهجوم: كريم بنزيمة – عبد الرزاق حمد الله

بنزيمة عبد الرزاق حمد الله اتحاد جدة الدوري السعودي الشباب
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