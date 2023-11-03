ميتروفيتش يواصل مطاردة رونالدو.. الهلال يحقق فوزا صعبا على الفتح

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 19:04

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

تغلب الهلال على مضيفه الفتح بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وتحصل الهلال على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة 3 حين سقط سالم الدوسري داخل المنطقة إثر جذب من سعيد باعطية ظهير الفتح.

وفي الدقيقة 5 سجل منها المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش الهدف الأول للهلال على يمين الحارس ياكوب ريني.

وسدد ميشايل كرة بالرأس من عرضية في الدقيقة 37 ولكنها أتت ضعيفة للغاية بين يدي الحارس.

وتصدى ياسين بونو في الدقيقة 43 لتسديدة خطيرة من عباس الحسن.

فيما كاد توفيق بوحميد ظهير الفتح أن يتعادل في الدقيقة 71 ولكن ياسين بونو واصل التألق والتصدي.

وأخيرا سجل سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 93 ليحسم المباراة.

ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 9 أهداف في المركز الثاني لترتيب هدافي الدوري السعودي، بفارق هدفين عن كريستيانو رونالدو نجم النصر.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر الذي يلعب ضد الخليج غدا السبت.

فيما تجمد رصيد الفتح عند 23 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.

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