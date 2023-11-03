ميتروفيتش يواصل مطاردة رونالدو.. الهلال يحقق فوزا صعبا على الفتح
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 19:04
كتب : FilGoal
تغلب الهلال على مضيفه الفتح بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري السعودي للمحترفين.
وتحصل الهلال على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة 3 حين سقط سالم الدوسري داخل المنطقة إثر جذب من سعيد باعطية ظهير الفتح.
لحظة احتساب ركلة الجزاء الهلالية🥅#دوري_روشن_السعودي#الفتح_الهلال | #SSC pic.twitter.com/VS4y9pGYUF— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023
وفي الدقيقة 5 سجل منها المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش الهدف الأول للهلال على يمين الحارس ياكوب ريني.
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء.. ميتروفيتش يعلن تقدم الهلال مبكرًا في المباراة🔥⚽#دوري_روشن_السعودي#الفتح_الهلال | #SSC pic.twitter.com/3bZULcBpsz— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023
وسدد ميشايل كرة بالرأس من عرضية في الدقيقة 37 ولكنها أتت ضعيفة للغاية بين يدي الحارس.
وتصدى ياسين بونو في الدقيقة 43 لتسديدة خطيرة من عباس الحسن.
فيما كاد توفيق بوحميد ظهير الفتح أن يتعادل في الدقيقة 71 ولكن ياسين بونو واصل التألق والتصدي.
بونو يتصدى🧤🔥#دوري_روشن_السعودي#الفتح_الهلال | #SSC pic.twitter.com/OkDFVRj1ps— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023
وأخيرا سجل سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 93 ليحسم المباراة.
هدددددف!⚽
🎖أفضل لاعب في آسيا "سالم الدوسري" يسجل هدف الانتصار للهلال بمهارة عالية⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الفتح_الهلال | #SSC pic.twitter.com/TxDwyTOsUa— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023
ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 9 أهداف في المركز الثاني لترتيب هدافي الدوري السعودي، بفارق هدفين عن كريستيانو رونالدو نجم النصر.
الفوز رفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر الذي يلعب ضد الخليج غدا السبت.
فيما تجمد رصيد الفتح عند 23 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.