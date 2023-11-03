انتهت الدوري المصري - الزمالك (1) (2) زد.. خسارة جديدة للأبيض

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - علي لطفي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وزد في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 8 نقطة، فيما يحتل زد المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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انتهت

ق 81: جووول الثاااني.. ديلسون كاموني يسجل الثاني لزد بعد سلسلة تمريرات

ق 77: 3 تغييرات لزد وخروج روقا من الزمالك ومشاركة محمد طارق

ق 64: عواد يتألق ببراعة في التصدي لرأسية عبد الله مجدي

ق 61: تسديدة من عمر جابر تمر بعيدة عن المرمى

ق 53: مشاركة عمر جابر بدلا من الجزيري

ق 52: محمد سمير يهدر برأسية فرصة تسجيل هدف

ق 46: مشاركة شيكابالا وحاتم سكر بدلا من ناصر منسي وعبد الغني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: جووول التعااادل.. زيكو يسجل التعادل مستغلا تشتيت خاطئ من حسام عبد المجيد

ق 17: انفراد لشادي حسين الذي راوغ عواد لكن الكرة ابتعدت عنه

ق 3: جووول أووول.. سيف الجزيري يسجل الأول بعد عرضية من إبراهيما نداي

بداية اللقاء

الزمالك زد الدوري المصري في الدوري
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