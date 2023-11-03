الأسكندرية خضراء.. مابولولو ينصر الاتحاد على سموحة بهدف

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 18:38

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

اكتست الأسكندرية بالأخضر مجددا بعد فوز الاتحاد على سموحة بنتيجة 1-0 في افتتاح الجولة السادسة من الدوري المصري.

وسجل هدف اللقاء الوحيد: كريستوفاو مابولولو

وواصل الاتحاد تفوقه على سموحة في المواجهات الأخيرة من الدوري إذ حقق الفوز الثالث تواليا على الموج الأزرق.

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وحقق الاتحاد 8 انتصارات على سموحة مقابل 6 للأزرق و10 تعادلات في جميع المواجهات بالدوري والتي بدأت منذ موسم 2010-11.

واستمر تفوق طارق العشري على أحمد سامي حيث حقق فوزه السادس خلال 9 مواجهات جمعتهما مقابل تعادلين وخسارة واحدة.

وعزز مابولولو تصدره لترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف، كما أصبح أفضل هداف أنجولي في الدوري المصري بالتساوي مع أمادو فلافيو برصيد 35 هدفا.

وأصبح مابولولو هداف الدربي السكندري برصيد 6 أهداف بالتساوي مع الإيفواري رزاق سيسيه.

وارتفع رصيد الاتحاد لـ 11 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري، فيما توقف سموحة عند 8 نقاط في المركز السابع ودون فوز في آخر 3 جولات.

التشكيل

بدأ الاتحاد ثلاثي هجومي مكون من مابولولو وأحمد عادل وبنيامين بواتينج.

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في المقابل واصل فادي فريد قيادة هجوم سموحة.

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وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق حسين فيصل بتسديدة قوية تصدى لها المهدي سليمان بثبات في الدقيقة 14.

وانفرد لحسن دحدوح جناح سموحة وسدد كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 20.

وجاء التهديد الحقيقي الأول للاتحاد عن طريق بواتنيج والتي تصدى لها الهاني سليمان على مرتين في الدقيقة 32.

وانفرد دحدوح مجددا قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول لكن المهدي تألق وتصدى لتسديدته لتنتهي أول 45 دقيقة سلبية.

وفي الدقيقة 57 تحصل كريم الديب ظهير الاتحاد على ركلة جزاء بعد لمسة يد على محمود وحيد.

وانبرى مابولولو للركلة وسدد الكرة بنجاح معلنا تقدم زعيم الثغر وهز الشباك لأول مرة، ورافعا رصيده التهديفي لـ 35 هدفا في الدوري المصري متعادلا مع أمادو فلافيو هداف الأهلي السابق.

وكاد سموحة أن يدرك التعادل سريعا في الدقيقة 64 بعد خطأ فادح من المهدي سليمان حارس الاتحاد بالتمرير إلى فادي فريد بالخطأ لكن الأخير سدد كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

ضغط سموحة زاد بحثا عن التعادل بعد مشاركة حسام حسن في الدقيقة 67 بدلا من حسين فيصل.

وفي الدقيقة 76 مرت تصويبة أحمد خالد بجوار القائم الأيسر.

وبعد 3 دقائق منع القائم الأيمن تسديدة طارق علاء ثم تابعها حسام حسن برأسية جاءت فوق العارضة.

محاولات الموج الأرزق في الدقائق الأخيرة توقفت أمام بسالة دفاع الاتحاد والمهدي سليمان الذي حصد جائزة رجل المباراة لتنتهي المباراة بفوز زعيم الثغر للمرة الثالثة تواليا في دربي الإسكندرية.

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