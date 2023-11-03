على رأسهم مهند لاشين.. بيراميدز يكشف أسباب غياب الثلاثي أمام سيراميكا

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 18:37

كتب : هاني العوضي

مهند لاشين - الجيش الرواندي - بيراميدز

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق بيراميدز عن سبب غياب الثلاثي فخري لاكاي ومحمد الشيبي ومهند لاشين عن مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز على استاد الجبل الأخضر.

قال المنيري عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز: "لاكاي يعاني من شد في عضلة الفخذ وقرر الجهاز وضعه تحت برنامج تأهيلي يستمر خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "محمد الشيبي تعرض لكدمة بسيطة خلال التدريبات الأخيرة وفضل الجهاز استبعاده من لقاء سيراميكا ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة، خوفا من تعرضه للإجهاد في ظل ضغط اللقاءات المتتالي".

وأوضح "مهند لاشين لاعب الوسط يعاني من شد هو الآخر في العضلة الخلفية، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي ليكون جاهزا للمواجهات المقبلة".

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

وحقق بيراميدز 4 انتصارات على إنبي والبنك الأهلي ومودرن فيوتشر والمصري، وتعادل مع الزمالك.

الدوري المصري مهند لاشين بيراميدز محمد الشيبي فخري لاكاي
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