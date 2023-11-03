بهدف حمدي فتحي.. الوكرة يفوز على نادي قطر

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

حمدي فتحي

حقق الوكرة فوزا صعبا على نادي قطر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

وشارك حمدي فتحي في المباراة كاملة وتمكن من تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 37.

وأحرز فتحي الهدف بعد استخلاصه الكرة من مدافع نادي قطر خارج منطقة الجزاء وسدد مباشرة الكرة أرضية على يمين حارس المرمى واحتفل بهدفه بدعم فلسطين.

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ولم تنته الإثارة ففي الدقيقة 87 تحصل سيباستيان سوريا مهاجم نادي قطر على ضربة جزاء وأكدتها تقنية الفيديو بعد دخوله بأربع دقائق فقط، لكن أهدرها بدر بانون زميل فتحي في الأهلي سابقا.

وحصل لاعب الأهلي السابق على بطاقة صفراء في الدقيقة 95 بسبب خطأ ارتكبه.

وسجل فتحي ثاني أهدافه مع الوكرة وصنع آخر خلال الموسم الجاري.

وشارك الدولي المصري في تسع مباريات مع الوكرة سواء في بطولة الدوري المحلي أو التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الوكرة للنقطة الـ17 في وصافة جدول ترتيب دوري نجوم قطر بفارق نقطة واحدة عن السد المتصدر.

بينما تجمد رصيد نادي قطر عند النقطة الثامنة في المركز السابع.

حمدي فتحي الوكرة دوري نجوم قطر نادي قطر سباستيان سوريا
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