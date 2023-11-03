العقوبة مستمرة.. يويفا يرفض استئناف برشلونة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 18:18

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الاستئناف المقدم من برشلونة بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

وغرم يويفا برشلونة نصف مليون يورو بسبب الإعداد الخاطئ في تقديم النادي لتقاريره المالية في العام الماضي.

وأشار يويفا في بيانه أن الغرامة كانت بسبب تسجيل برشلونة لإيرادات من أصول غير ملموسة بخلاف انتقالات اللاعبين، وذلك لا يشكل دخلا وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي.

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وبالتالي تم رفض الاستئناف رسميا ليكون برشلونة مجبرا على دفع نصف مليون يورو بعد رفض الاستئناف المقدم من النادي.

ولا تعتبر تلك القضية هي الوحيدة التي يواجهها الفريق الكتالوني مع الاتحاد الأوروبي.

وينتظر يويفا نهاية "قضية نيجريرا" والاتهامات بتقديم برشلونة الرشاوي لنائب رئيس لجنة الحكام الأسبق في الاتحاد الإسباني، حتى يتخذ القرار المناسب لتلك القضية.

برشلونة الدوري الإسباني نيجريرا لابورتا
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