تشكيل زد - لا تغييرات وشادي وزيكو يقودان الهجوم ضد الزمالك

لم يُجر مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد أي تغيير على تشكيل فريقه الذي سيواجه الزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ودفع زد بالثنائي: شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الهجوم.

وجاء تشكيل زد:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: مصطفى العش – محمد سمير – محمد إسماعيل – علي جمال "لالا"

الوسط: محمد أشرف – بيتر زيلو – عبد الله مجدي – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو حسام – محمود صابر – مصطفى فوزي – رأفت خليل – فهد أبو الفتوح – أحمد سيد عبد النبي – محمد علي – ديسلون كاموني – محمد سوانيه.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 8 نقطة، فيما يحتل زد المركز الثالث برصيد 9 نقاط.