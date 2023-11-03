تشكيل زد - لا تغييرات وشادي وزيكو يقودان الهجوم ضد الزمالك

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 17:55

كتب : FilGoal

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لم يُجر مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد أي تغيير على تشكيل فريقه الذي سيواجه الزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ودفع زد بالثنائي: شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الهجوم.

وجاء تشكيل زد:

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حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: مصطفى العش – محمد سمير – محمد إسماعيل – علي جمال "لالا"

الوسط: محمد أشرف – بيتر زيلو – عبد الله مجدي – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو حسام – محمود صابر – مصطفى فوزي – رأفت خليل – فهد أبو الفتوح – أحمد سيد عبد النبي – محمد علي – ديسلون كاموني – محمد سوانيه.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 8 نقطة، فيما يحتل زد المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

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