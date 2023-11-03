تشكيل زد - لا تغييرات وشادي وزيكو يقودان الهجوم ضد الزمالك
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 17:55
كتب : FilGoal
لم يُجر مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد أي تغيير على تشكيل فريقه الذي سيواجه الزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري.
ودفع زد بالثنائي: شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الهجوم.
وجاء تشكيل زد:
حراسة المرمى: علي لطفي
الدفاع: مصطفى العش – محمد سمير – محمد إسماعيل – علي جمال "لالا"
الوسط: محمد أشرف – بيتر زيلو – عبد الله مجدي – أحمد عاطف "قطة"
الهجوم: شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".
وعلى مقاعد البدلاء: عمرو حسام – محمود صابر – مصطفى فوزي – رأفت خليل – فهد أبو الفتوح – أحمد سيد عبد النبي – محمد علي – ديسلون كاموني – محمد سوانيه.
ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 8 نقطة، فيما يحتل زد المركز الثالث برصيد 9 نقاط.
نرشح لكم
التشكيل - أحمد فتحي وكتيبة هجوم بيراميدز في مواجهة سيراميكا تشكيل الزمالك - ثنائي هجومي أمام زد.. وشيكابالا على الدكة مصدر من الزمالك لـ في الجول: استبعاد ثلاثي الفريق وضم آخر أمام زد انتهت الدوري المصري - سموحة (0) - (1) الاتحاد.. إسكندرية خضراء التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. وحسين فيصل أساسي لـ سموحة أحمد سليمان: لم نتفاوض مع موسيماني.. وهذه صفقة القرن في الزمالك مواعيد مباريات اليوم 3-11-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك وبيراميدز في الدوري.. وكلاسيكو السعودية باتشيكو: نريد الاستمرار في صدارة الدوري.. وفريقنا أصبح أفضل