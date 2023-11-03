انتهت الدوري المصري - سموحة (0) - (1) الاتحاد.. إسكندرية خضراء

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

أحمد عادل "ميسي" - سموحة والاتحاد السكندري

يلعب الاتحاد أمام سموحة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري على استاد الإسكندرية.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وسموحة.

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انتهت

ق 78 حسام حسن يهدر التعادل

ق 65 خطأ فادح من هاني سليمان بتمريرة أمام منطقة جزاءه وتسديدة من فادي فريد بجوار القائم.

ق 59 جوووووول أووووول للاتحاد عن طريق مابولولو من ركلة جزاء.

ق57 ركلة جزاء للاتحاد بداعي لمسة يد على محمود وحيد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق 30 مازال التعادل السلبي مستمرا حتى الآن.

ق20 انفراد تام من الحسن دحدوح لاعب سموحة الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الاتحاد السكندري.

ق18 الهاني سليمان ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة قوية من بواتينج

ق14 عرضية خطيرة عن طريق محمد سعيد لاعب سموحة في اتجاه حسين فيصل الذي سدد كرة تصدى لها المهدي سليمان بنجاح.

ق8 ضغط مبكر من لاعبي سموحة يسفر عن ركلة ركنية نفذها محمود وحيد أبعدها المهدي سليمان بصعوبة

انطلاق المباراة

سموحة الاتحاد السكندري الدوري المصري
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