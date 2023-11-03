التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. وحسين فيصل أساسي لـ سموحة

أعلن طارق العشري وأحمد سامي مدربي الاتحاد السكندري وسموحة تشكيلي فريقيهما لمباراتهما اليوم في سادس جولات الدوري المصري.

ويعول طارق العشري على الأنجولي مابولولو في قيادة هجوم الاتحاد، فيما يعتمد أحمد سامي مدرب سموحة على فادي فريد.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة - هشام صلاح

في الوسط: خالد الغندور- ساليفو مورو - عمر الوحش

في الهجوم: أحمد عادل- مابولولو - بنجامين بواتينج

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مغربي – ميدو مصطفى– طارق علاء – محمود وحيد

الوسط: لحسن دهدوه – دوكو دودو – عمرو قلاوة - حسين فيصل

الهجوم فادي فريد – محمد سعيد مكرونة