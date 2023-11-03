ديلي ميل: نيفيز بديل تونالي في نيوكاسل

يخطط نادي نيوكاسل لإعادة البرتغالي روبن نيفيز لمنافسات الدوري الإنجليزي.

وانضم نيفيز لصفوف الهلال بداية الموسم الجاري قادما من وولفرهامبتون.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن نيوكاسل يفكر في ضم نيفيز على سبيل الإعارة، بعد تأكيد إيقاف ساندرو تونالي لمدة 10 أشهر عن ممارسة كرة القدم على خلفية مشاركته في المراهنات.

وبدأ تونالي الإيقاف رسميا منذ الجمعة 27 أكتوبر 2023 ولمدة 10 أشهر وذلك بعد ثبوت الاتهامات التي وجهها إليه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وتتضمن العقوبة إيقافا لـ18 شهرا لكن تم تخفيف ثمانية أشهر منها حيث يلتزم اللاعب بالمشاركة في خطة علاجية وبرنامج تعليمي في إيطاليا تتكون من 16 جلسة.

وتعاقد نادي الهلال مع نيفيز مقابل 47 مليون جنيه إسترليني في الانتقالات الصيفية قادما من وولفرهامبتون الإنجليزي.

ويستحوذ صندوق الاستثمارات السعودية على 75% من نادي الهلال، ويملك الصندوق ذاته ملكية نادي نيوكاسل يونايتد.

ولعب الدولي البرتغالي 15 مباراة مع الهلال منذ انضمامه للنادي، وسجل هدفين.