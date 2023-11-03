بعد فيفا.. الاتحاد الأوروبي يتعاون مع فرانس فوتبول لتقديم الكرة الذهبية مع جائزتين جديدتين
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 13:48
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة رسميا تعاونه مع صحيفة "فرانس فوتبول" لتقديم حفل الكرة الذهبية معا بداية من عام 2024.
وقال يويفا في بيانه عبر موقعه الرسمي: "ستظل مجموعة أماوري المالكة لصحيفة فرانس فوتبول هي المسؤولة عن الجائزة والإشراف على عملية التصويت وستظل العملية مستقلة".
وللمرة الأولى سيتم تقديم جائزة مدرب ومدربة عام.
وبدأت جائزة الكرة الذهبية في سنة 1956 ويعد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين هو أكثر من توج بها تاريخيا بثماني مرات كان آخرهم في العام الجاري.
وسبق الاتحاد الأوروبي نظيره الدولي "فيفا" في التعاون مع فرانس فوتبول في تقديم الكرة الذهبية.
واستمر التعاون بين فيفا وفرانس فوتبول لخمس سنوات من 2010 وحتى 2015.
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