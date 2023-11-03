بعد فيفا.. الاتحاد الأوروبي يتعاون مع فرانس فوتبول لتقديم الكرة الذهبية مع جائزتين جديدتين

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 13:48

كتب : FilGoal

ميسي مع الكرة الذهبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة رسميا تعاونه مع صحيفة "فرانس فوتبول" لتقديم حفل الكرة الذهبية معا بداية من عام 2024.

وقال يويفا في بيانه عبر موقعه الرسمي: "ستظل مجموعة أماوري المالكة لصحيفة فرانس فوتبول هي المسؤولة عن الجائزة والإشراف على عملية التصويت وستظل العملية مستقلة".

وللمرة الأولى سيتم تقديم جائزة مدرب ومدربة عام.

أخبار متعلقة:
عادا للعمل سويا.. يايا توريه مساعدا لـ مانشيني في تدريب منتخب السعودية رئيس كولومبيا: الجميع يعمل من أجل إنقاذ والد دياز مؤتمر كلوب: لم أفكر في رحيل صلاح للحظة.. وأخشى مما يستطيع نونيز الوصول إليه

وبدأت جائزة الكرة الذهبية في سنة 1956 ويعد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين هو أكثر من توج بها تاريخيا بثماني مرات كان آخرهم في العام الجاري.

وسبق الاتحاد الأوروبي نظيره الدولي "فيفا" في التعاون مع فرانس فوتبول في تقديم الكرة الذهبية.

واستمر التعاون بين فيفا وفرانس فوتبول لخمس سنوات من 2010 وحتى 2015.

الكرة الذهبية يويفا
نرشح لكم
المزيد من الأنباء السيئة.. مانشستر يونايتد يعلن غياب كاسيميرو لأسابيع مؤتمر تشافي عن تصريح جوندوجان.. وغضب مستمر لأيام رئيس كولومبيا: الجميع يعمل من أجل إنقاذ والد دياز مؤتمر كلوب: لم أفكر في رحيل صلاح للحظة.. وأخشى مما يستطيع نونيز الوصول إليه مؤتمر أرتيتا: طريقة لعبنا في الشوط الثاني ضد وست هام لم تكن جيدة.. وموقف خيسوس إنريكي: الكرة الذهبية؟ مبابي سيفوز بالعديد منها جون تيري: خيبة أملي الوحيدة كقائد لتشيلسي سببها صلاح ودي بروين أياكس يحقق الفوز الأول بعد 8 مباريات.. ويغادر مراكز الهبوط بالدوري الهولندي
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - سموحة (0) - (0) الاتحاد.. ضغط مبكر 23 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. وحسين فيصل أساسي لـ سموحة 40 دقيقة | الكرة المصرية
المزيد من الأنباء السيئة.. مانشستر يونايتد يعلن غياب كاسيميرو لأسابيع ساعة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: نيفيز بديل تونالي في نيوكاسل ساعة | ميركاتو
مؤتمر تشافي عن تصريح جوندوجان.. وغضب مستمر لأيام ساعة | الدوري الإسباني
بعد فيفا.. الاتحاد الأوروبي يتعاون مع فرانس فوتبول لتقديم الكرة الذهبية مع جائزتين جديدتين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عادا للعمل سويا.. يايا توريه مساعدا لـ مانشيني في تدريب منتخب السعودية 2 ساعة | السعودية
رئيس كولومبيا: الجميع يعمل من أجل إنقاذ والد دياز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول