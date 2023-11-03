عادا للعمل سويا.. يايا توريه مساعدا لـ مانشيني في تدريب منتخب السعودية

سيعود يايا توريه للعمل مع روبرتو مانشيني ولكن هذه المرة في تدريب منتخب السعودية.

وسبق لتوريه الحصول على لقب الدوري الإنجليزي موسم 2012 عندما كان لاعبا مع مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإيطالي.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع الايفواري يايا توريه كمساعدًا أول للمدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني، وجاء التعاقد معه بناءً على طلب المدرب في ضمه ضمن طاقمه الفني للفترة القادمة.

ويملك صاحب الـ40 عامًا "مسيرة تدريبية بدأت قبل أربعة أعوام تنقل خلالهم بين ثلاثة أندية كمساعد مدرب لأندية أولمبيك دونيتسك الأوكراني وأحمد غروزني الروسي و ستاندارد لييج البلجيكي.

كما عمل يايا توريه مدربا لفريق تحت 16 عاما بنادي توتنام الانجليزي.

وبجانب ذلك يمتلك يايا توريه سجلا حافلا بالانجازات كلاعب مع المنتخب الإيفواري واندية أولمبياكوس وبرشلونة ومانشسر سيتي.

وتولى روبرتو مانشيني مهمة تدريب المنتخب السعودي خلفا لهيرفي رينار.

ويستعد الأخضر السعودي لخوض منافسات كأس آسيا بداية العام المقبل في قطر.