رئيس كولومبيا: الجميع يعمل من أجل إنقاذ والد دياز

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 13:11

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - لويس دياز

شدد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو على أن جميع قوات بلاده تعمل من أجل محاولة إنقاذ والد لويس دياز جناح ليفربول.

وتعرض والدا لويس دياز جناح منتخب كولومبيا لحادثة اختطاف وبعد فترة أطلق الخاطفون سراح والدته ولا يزال والده تحت قبضتهم.

وقال بيترو في تصريحات نقلتها "بي إن سبورتس": "كل القوات تعمل من أجل محاولة إنقاذ والد اللاعب".

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وأضاف " المحاولات مستمرة والمدعي العام أشار إلى إمكانية نقله من قبل الخاطفين إلى فينزويلا".

وتلقى دياز أنباء تفيد بتعرض والديه للاختطاف من قبل أشخاص مسلحين أثناء تواجدهم في مدينتهم بارانكاس القريبة من حدود فنزويلا.

واستطاعت عناصر الشرطة استعادة والدة لاعب ليفربول في وقت لاحق، فيما تواصل جهودها لتحديد موقع والده بالتعاون مع السلطات الفنزويلية.

في المقابل أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أن النادي متفهم لحاجة دياز للبقاء مع عائلته خلال هذه الأوقات الصعبة مؤكداً أنهم يتابعون التطورات أولا بأول ويقدمون كل الدعم الممكن.

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ورصد لويس دياز مهاجم ليفربول مبلغ 200 مليون بيزو وهي العملة المحلية في كولومبيا لأي شخص يساعد في إيجاد والده المختطف.

دياز رصد هذا المبلغ والذي يساوي 48 ألف دولار، لأي شخص يساعد بمعلومات لمعرفة مكان والده.

وغاب لويس دياز عن مباراة ليفربول ضد بورنموث في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية دون رد.

الصحفية الكولومبية فيكي دافيلا كشفت عبر موقع سيمانا عن تفاصيل واقعة اختطاف والدي لويس دياز في كولومبيا.

وأوضحت دافيلا أن هناك أشخاص على دراجات نارية اعترضوا طريق والدي دياز واقتادوهم في نفس الشاحنة التي كانا يستقلونها.

وأشارت الصحفية الكولمبية إلى حدوث واقعة الاختطاف في بارانكاس بمدينة لاجواخيرا الكولومبية.

وتطورت الأمور بالإفراج عن والدة لاعب ليفربول والتي باتت حرة الآن.

وتسعى الشرطة الكولومبية للقبض على مختطفي والد لويس دياز من أجل عودته بجانب والدة اللاعب من جديد.

ليفربول لويس دياز
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