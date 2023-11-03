أحمد سليمان: لم نتفاوض مع موسيماني.. وهذه صفقة القرن في الزمالك

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة التفاوض مع بيتسو موسيماني.

وترددت انباء عن رغبة الزمالك في التعاقد مع موسيماني مدرب الأهلي السابق والوحدة الإماراتي الحالي لتولي تدريب الفريق خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال سليمان عبر "إم بي سي مصر": "أوسوريو مستمر في تدريب الفريق. أنباء التفاوض مع موسيماني أو أي مدرب آخر غير صحيحة".

وأضاف "وضعنا خطة للالتزام براتب الجهاز الفني وهناك دعم كامل واحترام لهم وكذلك اللاعبين".

وعن تجديد عقد احمد فتوح أوضح "لدينا اقتناع بزملكاية فتوح ونقدر ظروفه جيدا. سيتم مناقشة ملف تجديد تعاقده في الغرف المغلقة".

وبشأن اعتزال شيكابالا نهاية الموسم الجاري شدد "شيكابالا وحده الذي يملك تحديد موعد اعتزاله. ونعمل على التجديد لصبحي وعواد معا".

وأجاب "صفقة أعتبرها بمثابة صفقة القرن في الزمالك؟ عودة مصطفى محمد من نانت الفرنسي".

وواصل "أرحب بعودة طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي لصفوف الفريق".

وأتم "هزيمة الفريق في الجولة الماضية ضد إنبي كانت غير متوقعة وجاءت بسبب عدم التوفيق، ولكنني تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بالمنافسة على كافة البطولات".

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي زد مساء الجمعة ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.