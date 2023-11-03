أحمد سليمان: لم نتفاوض مع موسيماني.. وهذه صفقة القرن في الزمالك

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 11:41

كتب : FilGoal

أحمد سليمان

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة التفاوض مع بيتسو موسيماني.

وترددت انباء عن رغبة الزمالك في التعاقد مع موسيماني مدرب الأهلي السابق والوحدة الإماراتي الحالي لتولي تدريب الفريق خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال سليمان عبر "إم بي سي مصر": "أوسوريو مستمر في تدريب الفريق. أنباء التفاوض مع موسيماني أو أي مدرب آخر غير صحيحة".

أخبار متعلقة:
رد من عامر حسين على أنباء طلب الزمالك المشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال إنريكي: الكرة الذهبية؟ مبابي سيفوز بالعديد منها مجموعة مصر – منتخبان اختارا المغرب لخوض تصفيات كأس العالم مواعيد مباريات اليوم 3-11-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك وبيراميدز في الدوري.. وكلاسيكو السعودية

وأضاف "وضعنا خطة للالتزام براتب الجهاز الفني وهناك دعم كامل واحترام لهم وكذلك اللاعبين".

وعن تجديد عقد احمد فتوح أوضح "لدينا اقتناع بزملكاية فتوح ونقدر ظروفه جيدا. سيتم مناقشة ملف تجديد تعاقده في الغرف المغلقة".

وبشأن اعتزال شيكابالا نهاية الموسم الجاري شدد "شيكابالا وحده الذي يملك تحديد موعد اعتزاله. ونعمل على التجديد لصبحي وعواد معا".

وأجاب "صفقة أعتبرها بمثابة صفقة القرن في الزمالك؟ عودة مصطفى محمد من نانت الفرنسي".

وواصل "أرحب بعودة طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي لصفوف الفريق".

وأتم "هزيمة الفريق في الجولة الماضية ضد إنبي كانت غير متوقعة وجاءت بسبب عدم التوفيق، ولكنني تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بالمنافسة على كافة البطولات".

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي زد مساء الجمعة ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.

الزمالك أحمد سليمان مصطفى محمد
نرشح لكم
رد من عامر حسين على أنباء طلب الزمالك المشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال باتشيكو: نريد الاستمرار في صدارة الدوري.. وفريقنا أصبح أفضل محمود ناجي يدير مباراة الزمالك وزد في الدوري أبرزهم محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام زد قائمة الزمالك – غياب محمود علاء ومصطفى شلبي.. وعودة سامسون أكينيولا ضد زد قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مدرب صنداونز: مباراة الذهاب أنهت مهمة التأهل أمام الأهلي مران الأهلي – تدريبات استشفائية ومحاضرة من كولر استعدادا للقاء المقاولون
أخر الأخبار
مؤتمر أرتيتا: طريقة لعبنا في الشوط الثاني ضد وست هام لم تكن جيدة.. وموقف خيسوس 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد سليمان: لم نتفاوض مع موسيماني.. وهذه صفقة القرن في الزمالك 18 دقيقة | الكرة المصرية
رد من عامر حسين على أنباء طلب الزمالك المشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال 34 دقيقة | الكرة المصرية
إنريكي: الكرة الذهبية؟ مبابي سيفوز بالعديد منها 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
مجموعة مصر – منتخبان اختارا المغرب لخوض تصفيات كأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات اليوم 3-11-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك وبيراميدز في الدوري.. وكلاسيكو السعودية ساعة | الدوري المصري
نيمار يجرى عملية جراحية ناجحة 11 ساعة | أمريكا
الكرة الذهبية لا تكفي.. ميسي يخسر جائزة الدوري الأمريكي 11 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول