رد من عامر حسين على أنباء طلب الزمالك المشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 11:25

كتب : FilGoal

الزمالك

رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة على أنباء طلب الزمالك المشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال والتي تضم أربعة فرق.

وقال عامر حسين لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة: "لقد تفاجأت بالسؤل، لا أستطيع الإجابة فالأمر ليس خاصا بلجنة المسابقات بل باتحاد الكرة".

وأكمل "لو تم إرسال أي شيء رسمي سنرد بشكل رسمي بعد دراسة فهناك اتحاد كرة ورابطة الأندية والشركة الراعية، لا أستطيع الإجابة على ذلك الأمر على الهواء مباشرة، لم يتقدم الزمالك بأي طلب لنرد عليه".

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وتقام البطولة المستحدثة في الإمارات بمشاركة كل من الأهلي بطل الدوري وبيراميدز وصيف المسابقة وسيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية ومودرن فيوتشر رابع الدوري.

ويغيب الزمالك عن البطولة كعقوبة بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة من كأس السوبر.

وعن عودة الأهلي لخوض مؤجلات الدوري قال: "كل شيء تم وضعه في جدول الدوري والمباريات المقبلة سنرى مواعيد مباريات أبطال إفريقيا ومن بعدها نحدد كل شيء".

وكان الأهلي ودع الدوري الإفريقي لكرة القدم من نصف النهائي بالهزيمة من ماميلودي صنداونز بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

جوائز البطولة:

مجلس أبو ظبي الرياضي هو من سيمنح الجوائز.

250 ألف دولار للبطل.

125 ألف دولار لوصيف البطولة.

المركز الثالث 75 ألف دولار.

المركز الرابع 50 ألف دولار.

الزمالك عامر حسين كأس السوبر للأندية الأبطال
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