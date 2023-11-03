إنريكي: الكرة الذهبية؟ مبابي سيفوز بالعديد منها

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

ميسي - مبابي - الكرة الذهبية

يرى الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن كيليان مبابي نحم فريقه سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية خلال السنوات المقبلة.

وحصل مبابي على المركز الثالث في الترتيب النهائي للجائزة خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي إرلينج هالاند منذ أيام.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي: "ما يقدمه كيليان يمكنه من الحصول على الألقاب على مستوى النادي والمنتخب الفرنسي".

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وأضاف "هنا في باريس سان جيرمان نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، ولاعب مثل مبابي، أنا متأكد من أنه سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية".

النادي الباريسي يستعد لمواجهة مونبيليه مساء الجمعة ضمن الجولة الـ11 من منافسات الدوري الفرنسي.

ويعول إنريكي على مبابي الذي وصل للهدف رقم 251 في مسيرته مع الأندية في جميع المسابقات بواقع 27 مع موناكو و224 مع باريس سان جيرمان في أقل من 8 سنوات.

النجم الفرنسي سجل هدفين قاد بهما باريس سان جيرمان للفوز على استاد بريست بنتيجة 3-2 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ورفع مبابي رصيده التهديفي لـ 10 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.

وظل باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نيس المتصدر.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان مبابي
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