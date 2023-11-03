مواعيد مباريات اليوم 3-11-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك وبيراميدز في الدوري.. وكلاسيكو السعودية

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 10:51

كتب : FilGoal

الزمالك

يشهد اليوم مجموعة من المباريات القوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويلعب الزمالك أمام زد ضمن 3 مباريات تقام اليوم ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وفي السعودية يلعب اتحاد جدة امام الشباب في كلاسيكو مرتقب ضمن الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين.

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الدوري المصري

سموحة × الاتحاد.. 4:00 عصراء.. وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

الزمالك × زد.. 7:00 مساء.. وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز.. 7:00 مساء.. وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

الدوري الإسباني

لاس بالماس × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء.. وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × مونبيليه.. 10:00 مساء.. وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

الدوري السعودي

وفي الدوري السعودي سيواجه الهلال منافسه الفتح في الخامسة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

ويواجه اتحاد جدة منافسه الشباب في الثامنة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 1".

نادي الزمالك نادي زد
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