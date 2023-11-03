نيمار يجرى عملية جراحية ناجحة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 00:43

كتب : FilGoal

إصابة نيمار - البرازيل

خضع نميار دا سيلفا نجم المنتخب البرازيلي والهلال السعودي عملية جراحية ناجحة.

وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى خلال مشاركته مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وقال رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي: "نيمار أجرى عملية جراحية ناجحة بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى".

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وأضاف "لم يتم تحديد مدة غياب اللاعب، لكنه بحاجة إلى أشهر طويلة من أجل التعافي واللعب مرة أخرى بعد هذه الإصابة".

وسيغيب نيمار لفترة عن الملاعب من المتوقع أن تصل إلى 6 أشهر على الأقل، ومن ضمنها المباراتان المقبلتان لمنتخب بلاده أمام كولومبيا والغريم التقليدي الأرجنتين في نوفمبر الجاري.

وخرج نيمار متأثرا بإصابته في المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام أوروجواي 0-2 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد اصطدامه بلاعب وسط الفريق المنافس نيكولاس دي لا كروس.

وتعرض الهلال بعدما انتهى موسم نجمه البرازيلي الذي يخوض موسمه الأول مع متصدر الدوري السعودي قادما من باريس سان جيرمان.

وسجل نيمار هدفا ويحدا مع الهلال في شباك نساجي الإيراني ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

نيمار منتخب البرازيل نادي الهلال
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