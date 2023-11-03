الكرة الذهبية لا تكفي.. ميسي يخسر جائزة الدوري الأمريكي

رغم فوزه بجائزة الكرة الذهبية، خسر ليونيل ميسي أسطورة برشلونة والأرجنتين ونجم إنتر ميامي الحالي، الجائزة التي كان مرشحا لها في الدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وكان ميسي مرشحا لجائزة أفضل لاعب قادم للدوري الأمريكي في العام.

وتنطبق الجائزة على اللاعبين الذين بدأوا مسيرتهم في الدوري الأمريكي خلال العام الجاري.

ولكن ليو خسرها لصالح اليوناني جيورجوس جياكوماكيس مهاجم أتلانتا يونايتد.

وانتقل ميسي إلى ميامي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الذي قضى فيه موسمين.

جاء ذلك بعد رحلة طويلة في برشلونة، بدأت مع فريقه الأول عام 2004 وانتهت في 2021.

وسجل ميسي 11 هدفا وصنع 8 منذ انضمامه إلى صفوف ميامي في يوليو الماضي.

ويوم الإثنين الماضي، فاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته.

جاء ذلك في الحفل السنوي العريق الذي تقيمه مجلة "فرانس فوتبول" لجوائز الأفضل في عالم كرة القدم.

ورفع ميسي لقب كأس العالم 2022 في قطر مع منتخب الأرجنتين، متغلبا على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

أما على الصعيد المحلي فقد حقق لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، قبل انتقاله في الصيف إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وتغلب ميسي على إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الذي حل في المركز الثاني.

وسبق لـ ميسي الفوز بالجائزة 4 مرات على التوالي في 2009 و2010 و2011 و2012، ثم عاد لتحقيقها في 2015، ثم 2019 وأخيرا 2021.

جاء ذلك في زمن احتكاره للجائزة رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حققها في 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

نهاية الاحتكار بين 2008 و2017 أتت على يد لوكا مودريتش في 2018، ثم ألغيت الجائزة في 2020 بسبب الجائحة، وأخيرا توج بها كريم بنزيمة في العام الماضي 2022.

ميسي -36 عاما- كان يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكرة الذهبية بالفعل، والذي عمقه إلى 8.

ولا يزال كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 5 كرات ذهبية.

ومن بعدهما يأتي الفرنسي ميشيل بلاتيني والهولنديان يوهان كرويف وماركو فان باستن برصيد 3 كرات لكل منهما.

ولا يوجد لاعب حالي حقق الجائزة مرتين حتى الآن باستثناء ميسي ورونالدو، حيث يتساوى الخماسي كارل هاينز رومينيجه وفرانز بيكنباور ورونالدو "الظاهرة" وكيفن كيجان وألفريدو دي ستيفانو بكرتين ذهبيتين لكل منهم.