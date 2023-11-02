باتشيكو: نريد الاستمرار في صدارة الدوري.. وفريقنا أصبح أفضل

يرغب جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز الاستمرار في صدارة جدول ترتيب الدوري حينما يواجه سيراميكا كليوباترا مساء غد الجمعة في سادس جولات الدوري في ملعب السويس الجديد.

ويتصدر بيراميدز الدوري بعد مرور خمس جولات بـ13 نقطة فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الـ13 بأربع نقاط.

وتحدث باتشيكو للمركز الإعلامي لناديه قائلا: "حصلنا على دعم غير محدود من الإدارة وكلنا على قلب رجل واحد لتحقيق الهدف المنشود بحصد كل البطولات خلال الموسم الجاري".

وواصل "أتحدث دائما مع اللاعبين على ضرورة بذل أقصى جهد في كل مباراة للفوز بها ولا بديل عن الانتصار على سيراميكا لمواصلة تصدر الدوري".

وأردف المدرب البرتغالي "ثم علينا مواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر طمعا في الفوز بأول بطولة في تاريخ النادي ومن ثم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "خضنا معسكرا تحضيريا في تركيا وكان رائعا والآن لدينا فريقا رائعا وأصبح أفضل بضم لاعبين في كل مركز".