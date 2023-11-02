آس: برشلونة يستعيد بيدري أمام ريال سوسيداد

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 23:22

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

يستعيد الجهاز الفني لنادي برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز خدمات بيدري لاعب الوسط بعد فترة طويلة من الغياب.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد يوم السبت ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بيدري سيكون ضمن قائمة تشافي لمواجهة ريال سوسيداد.

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وأوضحت التقارير أن بيدري حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لبرشلونة للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

ويغيب بيدري عن صفوف برشلونة منذ أغسطس الماضي بعد تعرضه لإصابة عضلية.

ويسعى برشلونة لاستعادة النتائج الإيجابية في مستبقة الدوري بعد الخسارة من ريال مدريد 2-1 في الجولة الماضية.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة بفارق أقل 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

صاحب الـ20 عاما لعب مباراتين فقط خلال الموسم الحالي مع برشلونة وسجل هدفا.

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