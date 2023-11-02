محمود ناجي يدير مباراة الزمالك وزد في الدوري

أعلن اتحاد الكرة اليوم الخميس إسناد مباراة الزمالك وزد إلى الحكم محمود ناجي.

وسيعاونه كل من سمير جمال ومحمد محمود لطفي.

فيما سيتولى مهمة الحكم الرابع محمود رشدي.

وسيتواجد محمد الحنفي في تقنية الفيديو ويعاونه محمد الشناوي.

وستكون هذه هي المرة الثامنة التي يدير فيها محمود ناجي مباراة للزمالك بعد سبعة لقاءات سابقة كلهم كانوا في الدوري.

وفاز الزمالك أربع مباريات وتعادل مرتين وهزم في لقاء وحيد تحت قيادة محمود ناجي.

فيما ستكون هذه أول مرة يدير فيها ناجي مباراة لزد.

وأدار محمود ناجي مباراتين في الموسم الجاري من الدوري بين بيراميدز وإنبي، وفاركو وفيوتشر