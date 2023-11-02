جاتوزو: فابيو جروسو كاد أن يفقد عينه

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 21:50

كتب : FilGoal

إصابة فابيو جروسو

كشف جينارو جاتوزو المدير الفني لمارسيليا أن نظيره مدرب ليون ومواطنه الإيطالي فابيو جروسو كاد يفقد إحدى عينيه قبل مباراة الفريقين.

وقبل مباراة مارسيليا وليون في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي قام جمهور الأول بإلقاء الحجارة والزجاجات على حافلة ليون ما أدى لإصابة جروسو في عينه وحاجته لـ16 غرزة.

وتحدث جاتوزو للصحفيين قائلا: "جروسو كاد يفقد إحدى عينيه، لقد تحدثت معه في مكالمة بالفيديو يوم الإثنين الماضي وكان في طريقه لقيادة التدريبات".

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وواصل المدرب الإيطالي حديثه "أنا آسف لحدوث ذلك الامر لأنه جمعتنا رابطة مذهلة، لقد تشاركنا شيئا جميلا كلاعبين وكنا نعد أنفسنا لليلة مدهشة من كرة القدم يوم الأحد".

وأكمل "كان هناك 65 ألف شخص في الاستاد والعائلات اجتمعت والبعض أتى حتى من بلجيكا لمشاهدة المباراة، لقد رأيت أطفالا يبكون وغالبية جماهيرنا كانوا غاضبين فهم يعرفون أن ثلاثة أو أربعة أشخاص الذين أفسدوا يومنا لا يمثلوننا".

وأتم جاتوزو "لقد تحدثت مع جروسو وعن كم كان محظوظا لأنه لو ارتطمت المقذوفات بعينه مباشرة ربما كان فقدها، في نهاية اليوم لقد كان محظوظا في تلك الظروف".

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