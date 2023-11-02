أبرزهم محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام زد

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 21:31

كتب : إبراهيم رمضان

محمود علاء - مران الزمالك

يغيب محمود علاء مدافع الزمالك عن قائمة الفريق المستدعاة للقاء زد غدا الجمعة على استاد القاهرة في سابع جولات الدوري.

وعلم FilGoal.com أن مدافع الفريق الأبيض يغيب لأسباب فنية، ولا يعاني من أي إصابة.

بينما يستمر تأهيل مصطفى شلبي بعد الكدمة التي تعرض لها.

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وأنهى محمد عبد الشافي البرنامج التأهيلي وسيبدأ في خوض التدريبات بعد مباراة زد حيث تعافى من الإجهاد في العضلة الخلفية.

ويغيب عمرو السيسي لأسباب فنية أيضا، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية سوى بآخر يومين، بعد التدريبات التأهيلية التي كان يخوضها منفردا بقرار إداري.

وأخيرا يخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي لتجهيزه وإنقاص وزنه.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي

في الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- محمد عبد الغني- مصطفى الزناري- حسام عبد المجيد- محمد طارق- أحمد فتوح- حاتم سكر

في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله- أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إبراهيما نداي- يوسف إبراهيم "أوباما"

في الهجوم: ناصر منسي- سيف الجزيري- سامسون أكينيولا

ويحتل الزمالك المركز الخامس بثماني نقاط أما زد فيأتي ثالثا بتسع نقاط.

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