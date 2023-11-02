عملية جراحية تُبعد مدافع ميلان 4 أشهر

سيفقد ميلان خدمات الفرنسي بيير كالولو لمدة 4 أشهر بعدما خضع لعملية جراحية اليوم الخميس.

وأعلن ميلان، أن بيير كالولو خضع لعملية جراحية ناجحة في فنلندا عقب إصابته الأحد في المباراة ضد نابولي وسيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر.

وكتب النادي الإيطالي عبر حسابه: "يمكن لنادي ميلان أن يؤكد أن بيير كالولو خضع لعملية جراحية اليوم (الخميس) بعدما تعرض لتمزق كامل في وتر الفخذ الأيسر".

وأضاف "العملية التي أجراها لاسي ليمبينن في فنلندا بحضور رئيس الفريق الطبي لنادي ميلان ستيفانو ماتزوني، حققت نجاحا كبيرا"

واضطر كالولو البالغ من العمر 23 عاما إلى مغادرة الملعب بعد مرور 19 دقيقة على ملعب "دييجو مارادونا" بسبب الإصابة.

إصابة كالولو وضعت ميلان في أزمة دفاعية، إذ يملك النادي الإيطالي الثنائي تشاو وتوموري فقط الجاهزان لخوض المباريات في الوقت الحالي.

وتعادل ميلان ضد المضيف نابولي (2-2) يوم الأحد الماضي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.

المدافع صاحب البالغ من العمر 23 عاما شارك في 5 مباريات خلال الموسم الحالي مع ميلان.