قائمة الزمالك – غياب محمود علاء ومصطفى شلبي.. وعودة سامسون أكينيولا ضد زد

أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك قائمة الفريق المستدعاة للقاء زد غدا الجمعة في استاد القاهرة في سابع جولات الدوري.

وشهدت القائمة غياب محمود علاء عنها.

كذلك غاب مصطفى شلبي ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

واستمر غياب عمرو السيسي عن القائمة بعدما لم يتواجد ضد إنبي أيضا.

فيما عاد للقائمة كل من سامسون أكينيولا ومحمد طارق.

وجاءت القائمة كالتالي:

فيحراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي

في الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- محمد عبد الغني- مصطفى الزناري- حسام عبد المجيد- محمد طارق- أحمد فتوح- حاتم سكر

في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله- أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إبراهيما نداي- يوسف إبراهيم "أوباما"

في الهجوم: ناصر منسي- سيف الجزيري- سامسون أكينيولا

ويحتل الزمالك المركز الخامس بثماني نقاط أما زد فيأتي ثالثا بتسع نقاط.