قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن قائمة فريقه لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي جناح الفريق بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام المصري.

وتقام المباراة غدا الجمعة 3 نوفمبر في السابعة مساء.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمود مرعي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - بلاتي توريه - محمود عبد العاطي - وليد الكرتي - سيف جعفر - عبد الله السعيد - محمود أوكا

خط الهجوم: مصطفى فتحي - يوسف أسامة - رمضان صبحي - أوجو صامويل - فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

وحقق بيراميدز 4 انتصارات على إنبي والبنك الأهلي ومودرن فيوتشر والمصري، وتعادل مع الزمالك في 5 مباريات.