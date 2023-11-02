مران الأهلي – تدريبات استشفائية ومحاضرة من كولر استعدادا للقاء المقاولون

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 19:45

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

خاض الأهلي اليوم الخميس مرانه استعدادا للقاء المقاولون العرب السبت المقبل في الدوري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين لمناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد في ظل تلاحم المباريات بالفترة الماضية.

أخبار متعلقة:
نهائي مبكر لـ رونالدو.. وفرصة ذهبية أمام محمد شريف في قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الأهلي يعلن نجاح جراحة رضا سليم تحديد موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

ذلك قبل أن يؤدي الجميع فقرات ‏متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.

وكان الأهلي ودع الدوري الإفريقي من كرة القدم بعدما تعادل مساء أمس الأربعاء سلبيا بدون أهداف مع ماميلودي صنداونز في استاد القاهرة.

وخاض الأهلي مباراتين في الدوري فاز فيهما على حساب المصري والإسماعيلي.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون يوم السبت المقبل في الجولة السادسة من الدوري.

الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
قائمة الزمالك – غياب محمود علاء ومصطفى شلبي.. وعودة سامسون أكينيولا ضد زد قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يغيب عن كأس العالم للأندية.. في الجول يكشف مدة غياب رضا سليم بعد الإصابة وكيل محمد شريف يوضح لـ في الجول حقيقة بند عودته لـ الأهلي.. ومستقبل وليد أزارو رابطة الأندية تحدد مؤجلتين لـ الأهلي قبل التوقف الدولي بنوفمبر خبر في الجول - مصطفى شلبي وعبد الشافي خارج حسابات الزمالك أمام زد خبر في الجول - عودة لاعبي الأهلي لمقر النادي بعد وداع الدوري الإفريقي أجندة الأهلي في نوفمبر - 5 مباريات محلية وإفريقية بعد إعلان المؤجلات
أخر الأخبار
قائمة الزمالك – غياب محمود علاء ومصطفى شلبي.. وعودة سامسون أكينيولا ضد زد 50 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي لمواجهة سيراميكا كليوباترا 53 دقيقة | الدوري المصري
مدرب صنداونز: مباراة الذهاب أنهت مهمة التأهل أمام الأهلي 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
بدأت سلسلة اللاعودة؟ تايمز: مانشستر يونايتد يبدأ البحث عن بديل تين هاج ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – تدريبات استشفائية ومحاضرة من كولر استعدادا للقاء المقاولون ساعة | الدوري المصري
نهائي مبكر لـ رونالدو.. وفرصة ذهبية أمام محمد شريف في قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2 ساعة | السعودية
الأهلي يعلن نجاح جراحة رضا سليم 2 ساعة | الكرة المصرية
#السهرة_الرياضية – Saina .. ساعتان من الشغف في السيرة الذاتية لنجمة كرة الريشة الهندية ساينا نيهوال 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"