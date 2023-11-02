مران الأهلي – تدريبات استشفائية ومحاضرة من كولر استعدادا للقاء المقاولون
الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 19:45
كتب : حسام نور الدين
خاض الأهلي اليوم الخميس مرانه استعدادا للقاء المقاولون العرب السبت المقبل في الدوري.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين لمناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.
وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد في ظل تلاحم المباريات بالفترة الماضية.
ذلك قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.
وكان الأهلي ودع الدوري الإفريقي من كرة القدم بعدما تعادل مساء أمس الأربعاء سلبيا بدون أهداف مع ماميلودي صنداونز في استاد القاهرة.
وخاض الأهلي مباراتين في الدوري فاز فيهما على حساب المصري والإسماعيلي.
وتقام مباراة الأهلي والمقاولون يوم السبت المقبل في الجولة السادسة من الدوري.
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