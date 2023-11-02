نهائي مبكر لـ رونالدو.. وفرصة ذهبية أمام محمد شريف في قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 19:17

كتب : FilGoal

محمد شريف

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عن مواجهات قوية.

ويلعب النصر بقيادة كريستيانو رونالدو أمام الشباب في نهائي مبكر، فيما يخوض الخليج بقيادة محمد شريف مواجهة في المتناول أمام أبها.

وأجريت اليوم الخميس قرعة الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين والتي أسفرت عن نهائي مبكر بين الشباب والنصر، فيما سيصطدم الهلال بالتعاون.

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وكانت أندية الهلال، النصر، اتحاد جدة، الشباب، التعاون، الخليج، أبها والفيصلي، فيما تم إجراء القرعة بالمواجهات المفتوحة.

وجاءت المواجهات على النحو التالي:

الشباب - النصر

أبها - الخليج

الفيصلي - اتحاد جدة

الهلال - التعاون

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 11 و12 ديسمبر المقبل.

فيما سيتم تأجيل مباراة اتحاد جدة أمام الفيصلي لوقت لاحق نظرًا لمشاركة الاتحاد في كأس العالم للأندية التي تحتضنها جدة خلال الفترة من 12-22 ديسمبر.

كأس خادم الحرمين الشريفين نادي الشباب نادي النصر السعودي
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