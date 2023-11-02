الأهلي يعلن نجاح جراحة رضا سليم

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 19:01

كتب : حسام نور الدين

إصابة رضا سليم عقب نزوله - الأهلي ضد صنداونز

أعلن أحمد جاب الله طبيب الأهلي نجاح الجراحة التي خضع لها رضا سليم لاعب الفريق بعد تعرضه لكسر في الترقوة.

رضا سليم

النادي : الأهلي

الأهلي

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب المغربي سيحصل على عدة أيام للراحة قبل أن يبدأ تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي للعودة للمشاركة في المباريات.

وأصيب رضا سليم بعد دقائق قليلة من مشاركته كبديل في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام ماميلودي صنداونز.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سيغيب لمدة تقارب الـ 3 أشهر.

وبذلك سيغيب اللاعب عن كأس العالم للأندية 2023، حيث ينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي وأوكلاند النيوزيلاندي.

وشارك رضا سليم بديلا لحسين الشحات في الدقيقة 70، وأصيب بعد مرور 5 دقائق من مشاركته وعوضه أحمد حمدي عبد القادر في الدقيقة 77.

وودع الأهلي الدوري الإفريقي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين بنصف النهائي.

وشارك رضا في 6 مباريات مع الأهلي منذ انضمامه قادما من الجيش الملكي المغربي وسجل هدفين.

ويعد رضا سليم صاحب أول هدف في تاريخ الدوري الإفريقي بعدما هز شباك سيمبا التنزاني في المباراة الافتتاحية.

الأهلي رضا سليم
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