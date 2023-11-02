السهرة_الرياضية – Saina .. ساعتان من الشغف في السيرة الذاتية لنجمة كرة الريشة الهندية ساينا نيهوال

لا يتناول كثير من الأعمال الدرامية أبطال كرة الريشة، ولكن هذا ما يجعل فيلم السيرة الذاتية Saina مميزًا، إذ يدور حول بطلة العالم وعميدة كرة الريشة الهندية ساينا نيهوال.

يحكي فيلم Saina الصادر عام 2021 عن القصة الملهمة لصعود شابة موهوبة إلى قمة عالم كرة الريشة من خلال الشغف والمثابرة المطلقين - وهي الرحلة التي ألهمت ومكّنت أمة بأكملها.

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