#السهرة_الرياضية – Saina .. ساعتان من الشغف في السيرة الذاتية لنجمة كرة الريشة الهندية ساينا نيهوال

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 18:50

كتب : FilGoal

فيلم saina

لا يتناول كثير من الأعمال الدرامية أبطال كرة الريشة، ولكن هذا ما يجعل فيلم السيرة الذاتية Saina مميزًا، إذ يدور حول بطلة العالم وعميدة كرة الريشة الهندية ساينا نيهوال.

يحكي فيلم Saina الصادر عام 2021 عن القصة الملهمة لصعود شابة موهوبة إلى قمة عالم كرة الريشة من خلال الشغف والمثابرة المطلقين - وهي الرحلة التي ألهمت ومكّنت أمة بأكملها.

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السهرة الرياضية saina
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