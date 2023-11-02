تحديد موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن محمد غرابة مدير منتخب مصر موعد إقامة مباراة الفراعنة ضد جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح غرابة أن المباراة ستقام في الـ16 من شهر نوفمبر الجاري في استاد القاهرة في السادسة مساء.

فيما ستقام مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في الـ19 من الشهر ذاته.

ويبدأ منتخب مصر معسكره يوم 13 نوفمبر ويستمر حتى الـ21 من الشهر ذاته.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وأعلن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب قائمة اللاعبين المحترفين للمعسكر المقبل والتي جاءت كالتالي:

محمد النني – أرسنال الإنجليزي

طارق حامد – ضمك السعودي

حمدي فتحي - الوكرة القطري

محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي

محمود حسن "تريزيجيه" – طرابزون سبور التركي

أحمد حسن "كوكا" – بينديك سبور التركي

مصطفى محمد – نانت الفرنسي

محمد شريف – الخليج السعودي

عمر مرموش – إينتراخت فرانكفورت الألماني