منافس الأهلي المحتمل - الاتحاد الآسيوي يمنح نقاط مباراة الأزمة لـ اتحاد جدة

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 18:23

كتب : FilGoal

نونو سانتو مدرب اتحاد جدة

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقاط مباراة اتحاد جدة وسباهان أصفهان الإيراني لصالح النادي السعودي.

وألغيت مباراة سباهان أصفهان الإيراني واتحاد جدة في دوري أبطال آسيا.بسبب ظروف غير متوقعة، حسب بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي، اعتبار نادي الاتحاد فائزا على سباهان الإيراني بنتيجة 3-0 في المباراة.

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كما قرر توقيع غرامة قدرها 200 ألف دولار على النادي الإيراني، وخوضه 3 مباريات خارج ملعبه.

بذلك يتصدر اتحاد جدة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاطـ، يليه سباهان برصيد 4 نقاط متساويا مع القوة الجوية، يليه أولماليك بدون نقاط.

يذكر أن اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

ماذا حدث؟

تم إلغاء مباراة اتحاد جدة السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني بقرار مراقب المباراة.

ورفض لاعبو الاتحاد النزول لأرض الملعب اعتراضا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

وطلب اللاعبون من طاقم الحكام ومراقب المباراة إزالة الصور والتماثيل من ممر دخول اللاعبين لبدء اللقاء، ولكن دون استجابة وفقا لذات المصدر.

وتواجد في المدخل المؤدي للملعب تمثال لـ قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية في يناير 2020.

المباراة التي كان يفترض أن يستضيفها ملعب نقش جهان، كانت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويلعب الفريقان في المجموعة الثالثة رفقة القوة الجوية العراقي وأولماليك الأوزبكي.

اتحاد جدة سباهان أصفهان دوري أبطال آسيا
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