يغيب عن كأس العالم للأندية.. في الجول يكشف مدة غياب رضا سليم بعد الإصابة

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 17:19

كتب : أحمد الخولي

إصابة رضا سليم عقب نزوله - الأهلي ضد صنداونز

أجرى رضا سليم لاعب الأهلي جراحة اليوم الخميس، لتثبيت عظمة الترقوة بعد تعرضه للإصابة بكسر بها خلال مواجهة صنداونز في الدوري الإفريقي.

رضا سليم

النادي : الأهلي

الأهلي

وأصيب رضا سليم بعد دقائق قليلة من مشاركته كبديل في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وأجرى اللاعب الجراحة بأحد مستشفيات القاهرة.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سيغيب لمدة تقارب الـ 3 أشهر.

وبذلك سيغيب اللاعب عن كأس العالم للأندية 2023، حيث ينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي وأوكلاند النيوزيلاندي.

وشارك رضا سليم بديلا لـ حسين الشحات في الدقيقة 70، وأصيب بعد مرور 5 دقائق من مشاركته وعوضه أحمد حمدي عبد القادر في الدقيقة 77.

وودع الأهلي الدوري الإفريقي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين بنصف النهائي.

وشارك رضا في 6 مباريات مع الأهلي منذ انضمامه قادما من الجيش الملكي المغربي وسجل هدفين.

ويعد رضا سليم صاحب أول هدف في تاريخ الدوري الإفريقي بعدما هز شباك سيمبا التنزاني في المباراة الافتتاحية.

الأهلي رضا سليم
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