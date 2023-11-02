بعد 13 غزرة لـ جروسو.. تحديد موعد مباراة مارسيليا وليون

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 16:32

كتب : FilGoal

إصابة فابيو جروسو

أعلن فينسينت لابرون رئيس رابطة الأندية الفرنسية موعد مباراة مارسيليا وليون التي تأجلت.

وتأجلت المباراة لأجل غير مسمى بعد إلقاء مقذوفات على حافلة ليون تسببت في إصابة فابيو جروسو مدرب ليون في الوجه وتقطيب موضع الجرح بـ 13 غرزة.

وستقام المباراة يوم 6 ديسمبر المقبل في ملعب يتحدد لاحقا بحسبب تصريحات لابرون للصحفيين حسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

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وأشار لابرون أن ما حدث في محيط ملعب فيلودروم معقل مارسيليا سيتم تقييمه من لجنة الانضباط بشكل داخلي لتحديد المتسبب في الحدث.

وطالب العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي باحتساب مارسيليا خاسرا بنتيجة 3-0 دون إقامة المباراة.

وتقام المباراة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي على ملعب فيلدوروم معقل مارسيليا.

ويحتل مارسيليا المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

فيما يتذيل ليون جدول الترتيب بـ 3 نقاط فقط من 3 تعادلات، حيث لا يزال يبحث عن فوزه الأول.

مارسيليا ليون فابيو جروسو الدوري الفرنسي
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