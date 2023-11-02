وكيل محمد شريف يوضح لـ في الجول حقيقة بند عودته لـ الأهلي.. ومستقبل وليد أزارو

كشف سيد مصطفى وكيل محمد شريف حقيقة بند عودته إلى الأهلي، وتحدث عن مستقبل وليد أزارو وإمكانية العودة للدوري المصري.

وليد أزارو النادي : عجمان محمد شريف النادي : الخليج

وقال سيد مصطفى لـ FilGoal.com: "الأهلي صعب في المفاوضات خاصة لو اللاعب نجم من نجوم الفريق، محمد شريف من اللاعبين الذين تركوا بصمة في الأهلي، والمفاوضات لم تكن سهلة، والأهلي لا يقف في وجه أي لاعب أمام عرض احترافي".

وأكمل "الانتقال تم في فترة لا تتخطى الـ 25 يوما، ومحمد شريف كان لديه عروض من فريقين تركيين، وهو ما فتح باب النقاش مع الأهلي، وبعد العرضين جاء عرض الخليج السعودي".

وأوضح "لا يوجد بند في قوانين فيفا يلزم اللاعب بالعودة للأهلي، لكن الأولوية لمخاطبة النادي الأهلي، إذا جاء عرض آخر من أي نادي للاعب يتم مخاطبة الأهلي أولا، والنادي لديه مهلة للرد وهي أسبوع".

وتابع "رغبة شريف في الرحيل عن الأهلي؟ عدم مشاركته لم تكن السبب الرئيسي لرحيله عن الأهلي، والسبب الآخر رغبته في خوض تجربة جديدة بعدما حقق كل شيء مع الفريق من ألقاب محلية وقارية، وبعد انضمام بيرسي تاو أصبح محمد شريف لا يشارك كثيرا رغم حصوله على لقب هداف الدوري ودوري الأبطال وهو ما أثر عليه، وأقل موسم سجل خلاله محمد شريف 14 هدفا مع الأهلي".

وعن وجود عروض من الزمالك أجاب قائلا: "لا يوجد أي مفاوضات، كان كلام وكلاء ولم يتحدث أي شخص مع محمد نهائيا".

أما عن اهتمام بيراميدز بضم المهاجم الدولي فقال: "تواصل وكلاء ووكلاء مقربين من النادي في الإمارات بشأن محمد شريف، واللاعب في كامل تركيزه في السعودية لتحقيق أرقام إيجابية".

وعن مستقبل وليد أزارو أجاب: "حتى الآن يتواصل معي وكلاء أندية مصرية لضم وليد أزارو وخاصة أندية القمة".

وأتم "الأهلي بيت أزارو، وليد لديه عروض من الدوري القطري والإماراتي والتركي، وكل شيء وارد إذا حصل على عروض من الزمالك وبيراميدز، ويحق له التفاوض مع أي فريق بدءا من يناير المقبل".

وينتهي تعاقد الدولي المغربي مع عجمان الإماراتي في نهاية الموسم الجاري 2023-24.

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