خبر في الجول - رابطة الأندية تحدد مؤجلتين لـ الأهلي قبل التوقف الدولي بنوفمبر

حددت رابطة الأندية المصرية مباراتين مؤجلتين من الثلاث مواجهات المؤجلة للأهلي في مسابقة الدوري.

ويعود الأهلي لخوض مباريات الدوري يوم السبت بمواجهة المقاولون العرب في تمام السابعة مساء.

وودع الأهلي منافسات الدوري الإفريقي بعد التعادل سلبيا مع صنداونز في مباراة الإياب، عقب الخسارة ذهابا بهدف دون مقابل.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري قد قرر لعب مؤجلة الجولة الثانية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء 8 نوفمبر على استاد المقاولون العرب في تمام الرابعة مساء.

بينما المؤجلة الثانية من الجولة الرابعة ستكون يوم السبت 11 من نوفمبر الجاري، عندما يحل الأهلي ضيفا على الجونة في تمام الخامسة مساء.

وبذلك يتبقى للأهلي مباراة مؤجلة واحدة أمام بلدية المحلة ولم يتحدد موعدها بعد.

وخاض الأهلي مباراتين فقط في مسابقة الدوري من خمس جولات بسبب مشاركته في الدوري الإفريقي.

وحقق الأهلي الانتصار في المباراتين أمام كل من المصري والإسماعيلي.

وتأجلت للأهلي ثلاث مباريات أمام كل من سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة.

وكان اتحاد الكرة قد كشف في وقت سابق تأجيل مباريات الأهلي بسبب المشاركة في الدوري الإفريقي.

وباتت مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

المقاولون العرب × الأهلي

الجولة السادسة من الدوري المصري

4 نوفمبر في السابعة مساءً

استاد المقاولون العرب

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سيراميكا كليوباترا × الأهلي

مؤجلة من الجولة الثانية بالدوري المصري

8 نوفمبر في الرابعة مساء.

استاد المقاولون العرب

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الجونة × الأهلي

مؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري

11 نوفمبر في الخامسة مساء.

استاد خالد بشارة بالجونة.

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الأهلي × ميدياما الغاني

الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا

25 نوفمبر في السادسة مساءً

لم يتحدد الملعب

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الأهلي × سموحة

الجولة السابعة من الدوري المصري

28 نوفمبر في الرابعة عصرا

استاد القاهرة