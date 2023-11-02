مستمر رفقة صديقه.. رودريجو يمدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2028

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد تعاقد رودريجو جوس حتى 2028.

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وأشارت تقارير في وقت سابق أن العقد الجديد الذي يتضمن شرطا جزائيا قيمته مليار يورو على غرار فينسيوس جونيور.

وانضم رودريجو لصفوف ريال مدريد في 2019 بعمر 18 عاما وخاض ظهوره الأول مع الفريق في 25 سبتمبر وسجل هدفا.

وخلال 5 مواسم خاض 179 مباراة بقميص الملكي سجل خلالها 39 هدفا وحقق 8 ألقاب.

اللاعب البالغ 22 عاما ساهم في تتويج الفريق بلقب الرابعة عشر من دوري أبطال أوروبا بعدما سجل ثنائية قاتلة ضد مانشستر سيتي في نصف النهائي، وكذلك سجل ثنائية في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد إشبيلية.

وشارك البرازيلي الشاب في 14 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

ويأتي تجديد رودريجو بعد أيام قليلة من تجديد مواطنه فينسيوس جونيور حتى 2027.