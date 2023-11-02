ثنائي أرجنتيني يتنافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر أكتوبر

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 13:17

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإيطالي

يتنافس 6 لاعبين من بينهم 2 من الأرجنتين على جائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر 2023 في الدوري الإيطالي 2023-24.

وحقق البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر الماضي.

وجاءت قائمة اللاعبين المتنافسين على الجائزة:

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جيلسون بريمير – مدافع يوفنتوس – 4 مباريات – 88% دقة تمرير.

خيفيتشيا كفاراستيخيليا – جناح نابولي – 4 مباريات – هدفان – تمريرة حاسمة وحيدة.

لاوتارو مارتينيز – مهاجم إنتر – 4 مباريات – 6 أهداف.

ريكاردو أوروسوليني – جناح بولونيا – 4 مباريات – 4 أهداف.

كريسيتان بوليسيتش – جناح ميلان – 4 مباريات – هدفان – تمريرة حاسمة وحيدة.

ماتياس سولي – لاعب وسط فروسينوني – 4 مباريات – 4 أهداف.

يذكر أن كفاراستيخيليا ولياو الأكثر حصدا للجائزة برصيد 3 جوائز لكل لاعب.

ويعد نابولي أكثر فريق فاز لاعبيه بالجائزة برصيد 8 جوائز.

الدوري الإيطالي بوليسيتش لاوتارو مارتينيز خيفتشيا كفاراستخيليا لاعب الشهر في الدوري الإيطالي
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