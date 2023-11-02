ثنائي أرجنتيني يتنافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر أكتوبر
الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 13:17
كتب : FilGoal
يتنافس 6 لاعبين من بينهم 2 من الأرجنتين على جائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر 2023 في الدوري الإيطالي 2023-24.
وحقق البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر الماضي.
وجاءت قائمة اللاعبين المتنافسين على الجائزة:
جيلسون بريمير – مدافع يوفنتوس – 4 مباريات – 88% دقة تمرير.
خيفيتشيا كفاراستيخيليا – جناح نابولي – 4 مباريات – هدفان – تمريرة حاسمة وحيدة.
لاوتارو مارتينيز – مهاجم إنتر – 4 مباريات – 6 أهداف.
ريكاردو أوروسوليني – جناح بولونيا – 4 مباريات – 4 أهداف.
كريسيتان بوليسيتش – جناح ميلان – 4 مباريات – هدفان – تمريرة حاسمة وحيدة.
ماتياس سولي – لاعب وسط فروسينوني – 4 مباريات – 4 أهداف.
Ecco i nominati! 🥁
Fai la tua scelta per @EASPORTSFC 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵, vota ora! #FC24 @easportsfcit— Lega Serie A (@SerieA) November 2, 2023
يذكر أن كفاراستيخيليا ولياو الأكثر حصدا للجائزة برصيد 3 جوائز لكل لاعب.
ويعد نابولي أكثر فريق فاز لاعبيه بالجائزة برصيد 8 جوائز.