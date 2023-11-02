سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة نجمه البرتغالي

أعلن نادي باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة لاعبه دانيلو بيريرا.

وأوضح سان جيرمان في بيان: "أصيب دانيلو بيريرا في العضلة الضامة وسيغيب حتى نهاية فترة التوقف الدولي المقبل".

وبذلك سيغيب بيريرا عن مباراة مونبلييه في الدوري الفرنسي ولقاء ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ فترة التوقف الدولي المقبل من 13 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وبذلك سيغيب دانيلو عن مباراتي البرتغال ضد ليشتنشتاين وأيسلندا في تصفيات يورو 2024 هذا الشهر.

وشارك بيريرا مع سان جيرمان في 9 مباريات هذا الموسم.

البالغ من العمر 32 عاما لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

video:1