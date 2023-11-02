دوري المحترفين - حصاد الجولة السادسة.. لافيينا يتصدر وأول سوبر هاتريك

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 12:26

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

انتهت مباريات الجولة السادسة لدوري المحترفين، حيث شهدت 7 انتصارات و3 تعادلات إيجابية وتسجيل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في مباراة واحد لنفس اللاعب.

FilGoal.com يستعرض لكم أبرز ما جاء في الجولة السادسة من دوري المحترفين الذي يتأهل أول وثاني ترتيبه للدوري الممتاز الموسم المقبل.

ويتصدر لافيينا الترتيب برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

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وسُجل 22 هدفا من بينهم 12 في الشوط الأول و10 في الثاني.

وأصبح نانا أنطوي أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في دوري المحترفين الموسم الحالي عندما هز شباك بروكسي في مباراة انتهت بفوز طنطا بنتيجة 4-0.

واحتسبت 3 ركلات جزاء في الجولة السادسة سُجلت عن طريق كل من:

أحمد أيمن لاعب النجوم في مرمى مصر للمقاصة

يحيى زكريا لاعب مصر للمقاصة في مرمى النجوم

إبراهيم القاضي لاعب حرس الحدود في مرمى القناة

وبشأن جدول الترتيب، فلم تتعرض فرق وادي دجلة ومكادي وحرس الحدود للهزيمة حتى الآن.

في المقابل تكبد كل من غزل المحلة والسكة الحديد أول هزيمة في الدوري، فخسر غزل المحلة من أسوان بهدفين دون رد، والسكة الحديد من أبو قير للأسمدة بهدف دون رد.

وإليكم قائمة هدافي المسابقة حتى الآن:

نانا أنتوي - طنطا – 5 أهداف

حسام بركات - بروكسي – 5 أهداف

مصطفى سلطان – بتروجت – 4 أهداف

عبد الرحمن فؤاد "بودي" - وي – 3 أهداف

أحمد سالم – لافيينا – 3 أهداف

أحمد رأفت - مصر المقاصة – 3 أهداف

إسماعيل بامبا – بتروجت – 3 أهداف

أحمد حسني- دكرنس – 3 أهداف

أكرم عبد ربه – القناة - 3 أهداف

الدرجة الثانية دوري المحترفين
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