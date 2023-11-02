نقل موسيماني إلى المستشفى

تعرض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي لوعكة صحية أجبرته على دخول المستشفى.

وذكرت جريدة البيان الإماراتية أن مدرب الأهلي السابق أصيب بضيق في التنفس، مما استدعى دخوله إلى إحدى مستشفيات أبو ظبي للعلاج.

وأوضح التقرير أن تدريبات الوحدة شهدت غياب موسيماني عن قيادة تدريبات الفريق الأخيرة بسبب المرض.

وقاد ماهر دافيدز مساعد المدرب، تدريبات العنابي خلال اليومين الماضيين، بعد تعرض موسيماني لوعكة صحية.

ويستعد الوحدة لمواجهة عجمان على ملعب الأخير يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإماراتي.

وينتظر أن تتضح الصورة بخصوص تواجد موسيماني مع الفريق في مباراة عجمان من عدمه بناء على مدى تحسن حالته الصحية، إذ سيقود الفريق من خارج الخطوط في حالة تماثله للشفاء.

ويحتل الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفريق فوزا بشق الأنفس بنتيجة 2-1 على حساب اتحاد كلباء في الجولة السادسة.

موسيماني تولى تدريب نادي الوحدة الإماراتي الصيف الماضي.

وذلك بعد رحلة قاد فيهاأهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي الممتاز، عقب رحيله عن تدريب النادي الاهلي المصري في الموسم قبل الماضي.

موسيماني (59 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

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