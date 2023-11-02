بيلد تكشف تفاصيل إصابة دي ليخت القوية

كشفت جريدة بيلد تفاصيل الإصابة القوية التي تعرض لها ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ.

وأصيب دي ليخت في المباراة التي ودع فيها بايرن ميونيخ كأس ألمانيا من دور الـ32 في مفاجأة كبرى بالخسارة من ساربروكن أحد فرق الدرجة الثالثة.

وأوضح التقرير أن الفحوصات التي خضع لها ماتياس دي ليخت أظهرت إصابته بالتواء في الرباط الداخلي لركبته اليمنى.

ومن المتوقع أن يغيب الهولندي عن الملاعب لمدة 4-6 أسابيع، حسب التقرير.

وكان توماس توخيل مدرب بايرن قد قال عن دي ليخت عقب نهاية اللقاء: "نأمل أن يعود بتشخيص جيد بعد الفحوصات. يبدو الأمر على ما يرام في الوقت الحالي. إصابته المتكررة في الركبة مؤلمة للغاية".

وخسر بايرن ميونيخ المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

وافتتح البافاري التسجيل عن طريق توماس مولر في الدقيقة 16.

وتعادل ساربروكن في الدقيقة 46 من الشوط الأول بهدف عن طريق سوتيمير، بينما سجل جوس هدفا قاتلا في الدقيقة 96.

ويصارع ساربروكن على الهبوط في الدرجة الثالثة إذ يحتل المركز 15.

وتقام قرعة ثمن نهائي كأس ألمانيا يوم الأحد المقبل، بينما تقام المباريات يومي 5 و6 ديسمبر المقبل.

وتأهل ستة فرق فقط من الدوري الألماني الممتاز "بوندزليجا" إلى ثمن النهائي وهو العدد الأقل من الدوري في تاريخ مسابقة كأس ألمانيا.

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