بيلد تكشف تفاصيل إصابة دي ليخت القوية

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد دورتموند

كشفت جريدة بيلد تفاصيل الإصابة القوية التي تعرض لها ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ.

وأصيب دي ليخت في المباراة التي ودع فيها بايرن ميونيخ كأس ألمانيا من دور الـ32 في مفاجأة كبرى بالخسارة من ساربروكن أحد فرق الدرجة الثالثة.

وأوضح التقرير أن الفحوصات التي خضع لها ماتياس دي ليخت أظهرت إصابته بالتواء في الرباط الداخلي لركبته اليمنى.

أخبار متعلقة:
تقرير: سواريز يقترب من مجاورة ميسي في إنتر ميامي خلال 2024 تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية أرتيتا: محبط من نفسي.. وعلينا استخدام الألم بأفضل طريقة ممكنة تين هاج: أتحمل مسؤولية ما يحدث.. وعلينا الوقوف سويا

ومن المتوقع أن يغيب الهولندي عن الملاعب لمدة 4-6 أسابيع، حسب التقرير.

وكان توماس توخيل مدرب بايرن قد قال عن دي ليخت عقب نهاية اللقاء: "نأمل أن يعود بتشخيص جيد بعد الفحوصات. يبدو الأمر على ما يرام في الوقت الحالي. إصابته المتكررة في الركبة مؤلمة للغاية".

وخسر بايرن ميونيخ المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

وافتتح البافاري التسجيل عن طريق توماس مولر في الدقيقة 16.

وتعادل ساربروكن في الدقيقة 46 من الشوط الأول بهدف عن طريق سوتيمير، بينما سجل جوس هدفا قاتلا في الدقيقة 96.

ويصارع ساربروكن على الهبوط في الدرجة الثالثة إذ يحتل المركز 15.

وتقام قرعة ثمن نهائي كأس ألمانيا يوم الأحد المقبل، بينما تقام المباريات يومي 5 و6 ديسمبر المقبل.

وتأهل ستة فرق فقط من الدوري الألماني الممتاز "بوندزليجا" إلى ثمن النهائي وهو العدد الأقل من الدوري في تاريخ مسابقة كأس ألمانيا.

بايرن ميونيخ ماتياس دي ليخت
نرشح لكم
سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة نجمه البرتغالي تين هاج: أتحمل مسؤولية ما يحدث.. وعلينا الوقوف سويا قرعة الرابطة الإنجليزية - ليفربول ضد وست هام.. ونيوكاسل أمام تشيلسي بربع النهائي مسرح الكوابيس يشهد ثلاثية جديدة.. نيوكاسل يدمر مانشستر يونايتد ويجرده من لقبه فرانكفورت يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا.. ومفاجأة بخروج بايرن ميونيخ رائعة نونيز تنقذ ليفربول من فخ بورنموث وتطير به لربع نهائي كأس الرابطة سخرية القدر وصفر أهداف متوقعة.. وست هام يقصي أرسنال من كأس الرابطة بثلاثية شارك لأول مرة.. عمر فايد يقود نوفي بازار لثمن نهائي كأس صربيا
أخر الأخبار
صلاح ينافس رايس على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في أكتوبر 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة نجمه البرتغالي 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - حصاد الجولة السادسة.. لافيينا يتصدر وأول سوبر هاتريك 46 دقيقة | الدرجة الثانية
نقل موسيماني إلى المستشفى 59 دقيقة | الوطن العربي
بيلد تكشف تفاصيل إصابة دي ليخت القوية ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: سواريز يقترب من مجاورة ميسي في إنتر ميامي خلال 2024 ساعة | أمريكا
وزير الرياضة واتحاد الكرة يتابعون حالة مصابي حادث سير ناشئين دكرنس ساعة | الدرجة الثانية
تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"