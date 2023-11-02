وزير الرياضة واتحاد الكرة يتابعون حالة مصابي حادث سير ناشئين دكرنس

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 11:24

كتب : رضا السنباطي

دكرنس 2007

يتابع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، حالة المصابين من حادث سير لفريق دكرنس للناشئين مواليد 2007.

ويتلقى المصابون الرعاية الصحية بمستشفى بلطيم ووصل عددهم إلى 23 مصابا بينما لا توجد حالات وفاة.

وتواصل FilGoal.com مع محمود خالد المسؤول الإعلامي لنادي دكرنس، وقال: "فريق مواليد 2007 كان يخوض لقاء أمام فريق راية وحقق فريقنا الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين".

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وأوضح "أثناء عودة الفريق تعرضت الحافلة للاصطدام على طريق مدينة بلطيم".

وكشف المسؤول الإعلامي للنادي "تعرض زكي خليفة المدير الفني ومحمود صابر المدرب وأحمد المنجي الإداري للإصابة بينما اللاعبون لكدمات ستكون بسيطة إن شاء الله".

وأجرى أشرف صبحي وزير الرياضة عددا من الاتصالات بمختلف المسؤولين والجهات المعنية للاطمئنان على حالة المصابين.

وكلف صبحي، منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وعزت محروس مدير مديرية كفر الشيخ بمتابعة كافة التفاصيل والإجراءات وإعداد تقرير مفصل حول الأمر.

ومن جانبه أجرى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالا بالخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس للاطمئنان على الفريق.

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